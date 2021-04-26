MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ediyor" denildi.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/o0d9DfpcFZ#MSB #TSK pic.twitter.com/5d2dOgAdr0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021