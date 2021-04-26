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    • Güncel
    • 26.04.2021 17:22
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    • 26.04.2021 17:22
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    MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ediyor" denildi.

    PKK'ya ağır darbe! İnlerine girildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ediyor" denildi.


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    Haberler Güncel MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!