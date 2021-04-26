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    • Güncel
    • 27.04.2021 06:50
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    • 27.04.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden güzel haber! Sıcaklıklar 2 ila 6 derece artacak | 'da bugün hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, 'nun doğusu ile ilk saatlerde çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte il il 27 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden güzel haber! Sıcaklıklar artıyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    KONYA °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN °C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        GİRESUN °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 12°C
        Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        IĞDIR °C, 28°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C
        Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 20°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden güzel haber! Sıcaklıklar 2 ila 6 derece artacak | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?