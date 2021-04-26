CHP'li İBB 2 yılda 139 milyar TL'yi tüketti! Yatırım yok reklam çok

KABAKTEPE: "2 YILDA İBB'NİN BORÇ STOKU 43 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"

Proje ve yatırımlara harcanan bütçenin azalmasına rağmen borcun katlandığına dikkat çeken Kabaktepe, "İBB'yi yönettiğimiz 25 yılda; metro, metrobüs, okullar, spor salonları, barajlar, fabrikalar, yenilenebilir enerji merkezleri, arıtma tesisleri, AR-GE merkezleri, yol çalışmaları, tüneller, alt yapı yatırımları başta olmak üzere pek çok icraata imza attık. CHP döneminde tek bir eser, icraat yok, buna rağmen 2 yılda borç stoku 43 milyar 402 milyon TL'ye yükseldi. İBB, tarihinde ilk kez borçlanamaz hale düştü. Çünkü yasal olarak toplam borç stoku, bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerin 1,5 katını geçemez. Hem İBB'nin kaynakları tükeniyor hem de borçlanma artıyor. CHP'li yönetim de AK Parti döneminde yapılmış icraatların ya da büyük ölçüde tamamlanmış projelerin açılışını yapıyor. İcraat yok, emek yok, hazır projeleri 'Ben yaptım' diye pazarlamak var. İşte biz buna 'Guguk Kuşu Siyaseti' diyoruz. Çünkü Guguk Kuşu, fıtratı gereği yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz, emek sarf etmez, hazıra konar." dedi.