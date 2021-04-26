Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Mahalle de kendilerine sürekli saldıran hindiden kurtulmak isteyen çocuklar çareyi hindiye futbol öğretmekte buldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Taşoluk Mahallesi'nde kaydedilen 'çocuklarla futbol oynayan hindi' videosu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Çocuklara bir sürpriz de ilçenin gençlerinden geldi. Arnavutköy Gençlik Meclisi üyeleri miniklere top hediye etti. Sabah'ın haberine göre aldıkları hediyeden dolayı sevindiklerini ifade eden miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu.

YALMAN: "ONLAR BİZİ GÜLÜMSETTİ BİZ DE ONLARI GÜLÜMSETMEK İSTEDİK"

Hedeflerinin ilçedeki bütün gençlerin gönlüne dokunmak olduğunu söyleyen Arnavutköy Gençlik Meclis Başkanı Doğuşcan Yalman: "Geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ufak soruna buldukları çözüm şekilleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören Arnavutköylü minik kardeşlerimiz hindiyle birlikte top oynarken hepimizi gülümsettiler. Bizde onları gülümsetmek için irtibat kurduk ve sözleştik. Bugünde kardeşlerimizle bir araya geldik hediyelerini verdik. Aralarında hindinin de olduğu grupla birlikte top oynadık. Gençlik meclisi olarak hep daha fazla gönle dokunmak için yola çıktık ve her işimizi bu aşkla yapıyoruz" diye konuştu.