AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan itibariyle başladı ve 09 Mayıs tarihinde sona erecek. Öğrenciler işlemlerin nasıl yapıldığını merak ederken bir yandan da sınav tarihlerini araştırır oldu. İşte detaylar...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB AÖL 3. dönem sınavları 03 Temmuz 2021 Cumartesi ve 04 Temmuz 2021 Pazar günleri yapılacak.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL resmi internet sitesinde yer alan AÖL 3. dönem kayıt yenileme bilgilerine göre;
) Açık Öğretim Lisesi 2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.
3) Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)
4) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.
5) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.