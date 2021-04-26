3 Mayıs sınavlar iptal mi? Hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf lise sınavları ertelendi mi?

Hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs sınavlar iptal mi? Sınavların iptal olup olmayacağı öğrenciler ve velilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Artan vaka sayıları nedeniyle 3 Mayıs'ta yapılması plananlan sınavların iptal edilip edilmeyeceği sık sık sorgulanıyor. Sınav tarihlerine ilişkin gözler kabine toplantısına çevrildi.
3 MAYIS SINAVLAR İPTAL Mİ?
Sınavların iptal olacağına ilişkin bir karar henüz açıklanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Selçuk; "Eğer Bilim Kurulu'ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız." dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.
LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.