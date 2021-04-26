3 Mayıs sınavlar iptal mi? Hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf lise sınavları ertelendi mi?

3 MAYIS SINAVLAR İPTAL Mİ?

Sınavların iptal olacağına ilişkin bir karar henüz açıklanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Selçuk; "Eğer Bilim Kurulu'ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız." dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.