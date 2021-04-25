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    sendromlu Serdal ve Ece, birbirini çok özledi: Bakanlık harekete geçti (Koronavirüs haberleri)

    , sendromlu (23) ve ’yu (36) dillere destan aşklarıyla tanıdı. Birbirlerini görmeden duramayan Ece ve Serdal’ı pandemi ayırdı. Bağışıklık sistemleri zayıf olan Ece ve Serdar, virüs nedeniyle evden çıkamadı. İkilinin ‘Birbirimizi özledik’ çağrısına kayıtsız kalmadı. lular aşıda öncelikli sırada yer aldı.

    Asıkın gücü

    Türkiye, down sendromlu Ece Güngör (23) ve Serdal Rodoplu'yu (36) dillere destan aşklarıyla tanıdı. Birbirlerini görmeden duramayan Ece ve Serdal'ı pandemi ayırdı.

    Bağışıklık sistemleri zayıf olan Ece ve Serdar, virüs nedeniyle evden çıkamadı. İkilinin 'Birbirimizi özledik' çağrısına Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Down sendromlular aşıda öncelikli sırada yer aldı.

    Serdal'ın annesi İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu "Çocuklarımızın bağışıklık sistemleri çok zayıf. Çoğunda kalp ve tiroit hastalığı var. Bu nedenle çocuklarımızı sosyal hayatlarından koparmak zorunda kaldık. Çocuklarımıza aşı yapılacağı için mutluyuz. Serdal ve Ece birbirlerine kavuşacakları için çok heyecanlılar" açıklaması yaptı.

        YEMEĞE ÇIKACAKLAR
        Birbirlerini         bir yıldır göremeyen Serdal ve Ece, aşı sonrası planlarını da yaptı. Anne Gülnaz Rodoplu, "Serdal, Ece ile yemeğe gideceği günün hayalini kuruyor. Birbirlerini çok özlediler" dedi.

        HAYAT ARKADAŞI
        İstanbul'da yaşayan Sinem Ceylan, 12 gün önce COVİD-19'a yakalandı. Bu sırada eşi Ersoy Ceylan (44) ile oğlu, Bodrum'daydı. Ceylan hemen "Eve gelme. Size de bulaşmasın" diye eşini aradı. Ersoy Ceylan ise 20 yıllık eşini yalnız bırakamadı. "Sana benim bakmam lazım. Öleceksek birlikte ölelim" diyerek soluğu İstanbul'da aldı. Ancak 5 gün sonra o da hastalandı. Durumu ağırlaşınca, yoğun bakıma alındı. Kardeşi Emrehan Ceylan, "Ağabeyim 4 gündür yoğun bakımda. Ciğerlerinde büyük tahribat olmuş" açıklaması yaptı.

        PLAZMA ARANIYOR
        Ersoy Ceylan'ın iyileşmesi için ailesi plazma aramaya başladı. Genç adama hayat verecek bağışçının en az 28 gün, en çok 3 ay önce önce COVİD'i atlatmış olması gerekiyor.

            AH BİLGE
            Coronavirüs, genç yaşlı dinlemedi. Acı haber bu kez İstanbul'dan geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Bilge Karabulut (39), 7 aylık hamileydi. İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut bir süre önce COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Üsküdar'daki evinde karantinaya alındı ancak hastalık ilerledi. Tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Durumu ağırlaşan Karabulut, dün karnındaki bebeğiyle 1 saat arayla hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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            Haberler Güncel Down sendromlu Serdal ve Ece, birbirini çok özledi: Bakanlık harekete geçti (Koronavirüs haberleri)