Türkiye, down sendromlu Ece Güngör (23) ve Serdal Rodoplu'yu (36) dillere destan aşklarıyla tanıdı. Birbirlerini görmeden duramayan Ece ve Serdal'ı pandemi ayırdı.
Bağışıklık sistemleri zayıf olan Ece ve Serdar, virüs nedeniyle evden çıkamadı. İkilinin 'Birbirimizi özledik' çağrısına Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Down sendromlular aşıda öncelikli sırada yer aldı.
Serdal'ın annesi İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu "Çocuklarımızın bağışıklık sistemleri çok zayıf. Çoğunda kalp ve tiroit hastalığı var. Bu nedenle çocuklarımızı sosyal hayatlarından koparmak zorunda kaldık. Çocuklarımıza aşı yapılacağı için mutluyuz. Serdal ve Ece birbirlerine kavuşacakları için çok heyecanlılar" açıklaması yaptı.