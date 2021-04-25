Serdal'ın annesi İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu "Çocuklarımızın bağışıklık sistemleri çok zayıf. Çoğunda kalp ve tiroit hastalığı var. Bu nedenle çocuklarımızı sosyal hayatlarından koparmak zorunda kaldık. Çocuklarımıza aşı yapılacağı için mutluyuz. Serdal ve Ece birbirlerine kavuşacakları için çok heyecanlılar" açıklaması yaptı.