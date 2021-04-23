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    • 23.04.2021 15:10
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ’i gerilimden uzak tutmalıyız

    Son dakika haberine gör eDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, -Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak, " bizim evimiz ve bu bölgenin gerilimden uzak tutulmasını sağlamalıyız" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu uyardı! Uzak tutmalıyız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, -Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.



    Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında "Bu üçlü toplantı, 9 yıl önce vizyoner bir girişimle başladı ve gelecek yıl 10'uncu yıl toplantısını, Türkiye'de yapacağız. Bu sadece bir tartışma forumu değil, aynı zamanda birçok ortak çalışma projesi de üretiyor." dedi.



    "Bugün, son NATO dışişleri bakanları toplantısı ve Haziran ayında yapılacak olan NATO Zirvesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" diyen Çavuşoğlu, "Bugün birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyorum. Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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