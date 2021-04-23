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    • 23.04.2021 10:57
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    • 23.04.2021 10:57
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    'ndan "apartman" geçti! Gemiyi gören inanamadı

    Sabah saatlerinde 'nda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. 4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok taşıyan römorkör, Boğaz'dan geçerek Marmara'ya açıldı. Gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait kurtarma römorkörü de eşlik etti.

    Boğaz'dan apartman geçti! Gemiyi gören inanamadı

    4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör 'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.



    Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den Boğazı'na giriş yaptı. Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı. Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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