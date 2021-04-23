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    Covid 19'la ilgili, korkutucu bir sonuç daha ortaya çıktı: Bileşik varyantların oluştuğu anlaşıldı

    'de Coronavirüs vakaları, günlük 60 bini aştı. Ölümler ise 400'e dayandı. Virüsün, eskiye oranla daha çabuk yayıldığı ve gençleri etkilediği anlaşıldı. 'nden Prof. Dr. Savlı ve Doç. Dr. , yeni bir araştırma yaptı. mutasyonlu Coronavirüs tanısı koyulan 56 hastadan alınan örneklerin genetik haritalarını çıkardı.

    Şimdi daha çok bileşik!

    Türkiye'de Coronavirüs vakaları, günlük 60 bini aştı. Ölümler ise 400'e dayandı. Virüsün, eskiye oranla daha çabuk yayıldığı ve gençleri etkilediği anlaşıldı. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Savlı ve Doç. Dr. Naci Çine, yeni bir araştırma yaptı. İngiliz mutasyonlu Coronavirüs tanısı koyulan 56 hastadan alınan örneklerin genetik haritalarını çıkardı.

    Yapılan araştırmalarda, bazı hastalarda farklı mutasyon türlerine rastlanıldı. Savlı, "56 hastamızda 243 ayrı mutasyon izledik ve bunların farklı kombinasyonlar halinde hastalara dağıldığını gördük.

    Bulduğumuz soylar arasında bu varyantların karşılıklı paylaşıldıklarını da gördük. Artık İngiliz ve Güney Afrika mutasyonu gibi kavramların yerine bileşik mutasyonlar halinde de hastalarımıza aktarıldığını ve virüsün bileşik yapıda evrimleştiğini gördük" dedi.

        Genetik haritalarda, 56 örneğe farklı kombinasyonlar şeklinde yayılmış 243 farklı mutasyon tespit edildi. İngiliz mutasyonu tanısı koyulmuş bazı hastaların ise aslında Güney Afrika mutasyonu taşıdıkları ortaya çıktı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu sıkılaştırılmış seferlere rağmen İETT otobüsünü kullananlar balık istifi oluşturmaya devam etti. Durakta ve araçta, tüm koronavirüs kuralları ihlal edildi.

        FATİH HOCA AĞLATTI
        Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde Yıldızkent Ortaokulu'nda görevli 1 çocuk babası öğretmen Fatih Korgancı (36), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Korgancı'nın öğretmen olan eşi Nebahat Zühre Korgancı ise virüsü yenerek taburcu edildi. Fatih öğretmenin ölümü, ailesi ve okulunda büyük üzüntü yarattı.
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        Haberler Güncel Covid 19'la ilgili, korkutucu bir sonuç daha ortaya çıktı: Bileşik varyantların oluştuğu anlaşıldı