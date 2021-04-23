Covid 19'la ilgili, korkutucu bir sonuç daha ortaya çıktı: Bileşik varyantların oluştuğu anlaşıldı

Bulduğumuz soylar arasında bu varyantların karşılıklı paylaşıldıklarını da gördük. Artık İngiliz ve Güney Afrika mutasyonu gibi kavramların yerine bileşik mutasyonlar halinde de hastalarımıza aktarıldığını ve virüsün bileşik yapıda evrimleştiğini gördük" dedi.