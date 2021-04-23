Covid 19'la ilgili, korkutucu bir sonuç daha ortaya çıktı: Bileşik varyantların oluştuğu anlaşıldı

Türkiye'de Coronavirüs vakaları, günlük 60 bini aştı. Ölümler ise 400'e dayandı. Virüsün, eskiye oranla daha çabuk yayıldığı ve gençleri etkilediği anlaşıldı. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Savlı ve Doç. Dr. Naci Çine, yeni bir araştırma yaptı. İngiliz mutasyonlu Coronavirüs tanısı koyulan 56 hastadan alınan örneklerin genetik haritalarını çıkardı.
Yapılan araştırmalarda, bazı hastalarda farklı mutasyon türlerine rastlanıldı. Savlı, "56 hastamızda 243 ayrı mutasyon izledik ve bunların farklı kombinasyonlar halinde hastalara dağıldığını gördük.
Bulduğumuz soylar arasında bu varyantların karşılıklı paylaşıldıklarını da gördük. Artık İngiliz ve Güney Afrika mutasyonu gibi kavramların yerine bileşik mutasyonlar halinde de hastalarımıza aktarıldığını ve virüsün bileşik yapıda evrimleştiğini gördük" dedi.