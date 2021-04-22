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    • 22.04.2021 20:17
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    Son dakika! Başkan vefat eden Cumhurbaşkanı için taziyelerini iletti

    Gelen son dakika haberine göre Başkan , Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatı dolayısıyla Başkanı Mahamat Itno'ya taziyelerini iletti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan Çad'a taziye

    Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip , Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatı dolayısıyla Başkanı Mahamat Itno'ya taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

    Merhum Itno'nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

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