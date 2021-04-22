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    • 22.04.2021 16:38
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler katıldıkları vize sınavlarının sonucu için heyecanlı bekleyişe başladı. Son sınıf öğrencileri daha fazla olmak üzere derslerden geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki koronavirüsten dolayı online olarak gerçekleştirilen ?

    takvim.com.tr
    AÖF sonuçları açıklandı mı?

    Online olarak düzenlenen Anadolu Üniversitesi ara sınavları 10 Nisan'da başladı ve 19 Nisan tarihinde sona erince sonuçlar için araştırmalar yoğunlaştı. Öğrenciler başarılı not alıp alamadıklarını merak ediyor ve arama motorları üzerinden AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle mezun olacaklar AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. İşte detaylar…

    AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖF tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denilmişti.

    Sonuçlar için henüz tarih verilmese de 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.

    SINAV İTİRAZLARI İÇİN BUGÜN SON GÜN

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.

    17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

        AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 , 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

        Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

        AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

        Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
        Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

        İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

        Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

        Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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        Haberler Güncel AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu?