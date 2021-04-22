AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



AÖF tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denilmişti.

Sonuçlar için henüz tarih verilmese de 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.