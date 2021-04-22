Online olarak düzenlenen Anadolu Üniversitesi ara sınavları 10 Nisan'da başladı ve 19 Nisan tarihinde sona erince sonuçlar için araştırmalar yoğunlaştı. Öğrenciler başarılı not alıp alamadıklarını merak ediyor ve arama motorları üzerinden AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle mezun olacaklar AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. İşte detaylar…
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denilmişti.
Sonuçlar için henüz tarih verilmese de 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
SINAV İTİRAZLARI İÇİN BUGÜN SON GÜN
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.