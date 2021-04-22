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    • 22.04.2021 17:25
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    Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberleri... Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında ihraç olmuş kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 firari yakalandı.

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

    Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında ihraç olmuş kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 firari yakalandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine firari FETÖ mensuplarının yakalanması için Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Ekipler örgütün Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlar sonucu FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 11 şüpheli yakalandı.

    Şüpheliler arasında görevden ihraç edilen birer Sayıştay başdenetçisi, komiser yardımcısı, yarbay, üsteğmen ve ataşenin de bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı