2021 MSÜ taban puanları başarı sıralaması! Hava, Kara, Deniz 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu?

MSÜ taban puanları başarı sıralaması 2021! MSÜ taban puanları kaç? Merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuç ekranının erişime açılmasının ardından MSÜ taban puanları sorgulanmaya başlandı. İşte erkek ve kadın adaylar için; Hava, Kara, ve Deniz Harp Okulu taban puanları!
2021 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?
MSÜ taban puanları 2021 yılı için açıklanmadı. Puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
2020 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420