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    • 22.04.2021 12:01
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    2021 başarı sıralaması! Hava, Kara, Deniz kaç oldu?

    2021 başarı sıralaması nasıl? kaç? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Erkek ve kadın adayların taban puanları değişiklik gösteriyor. İşte, Hava, Kara, Deniz MSÜ taban puanları 2021!

    takvim.com.tr
    2021 MSÜ taban puanları başarı sıralaması! Hava, Kara, Deniz 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu?

    MSÜ taban puanları başarı sıralaması 2021! MSÜ taban puanları kaç? Merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuç ekranının erişime açılmasının ardından MSÜ taban puanları sorgulanmaya başlandı. İşte erkek ve kadın adaylar için; Hava, Kara, ve Deniz Harp Okulu taban puanları!

    2021 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

    MSÜ taban puanları 2021 yılı için açıklanmadı. Puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    2020 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

    MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

    HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

    KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

    DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

    KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

    MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

    HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

    KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

    DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

    KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

        MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

        MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

        - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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        Haberler Güncel 2021 MSÜ taban puanları başarı sıralaması! Hava, Kara, Deniz 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu?