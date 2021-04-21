SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! 7 ilde bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce "154 kV Karaman OSB-Ereğli Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Çumra-Karaman Brş. N. Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi", "154 kV (Karaman-Ereğli) Brş. N.-Karaman OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle ve "154 kV Yaylaköy TM ve Bağlantı Yolu Projesi" alanında yer alan taşınmazları acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce, Ankara sınırları içerisinde tesis edilecek enerji nakil hattının yapımı amacıyla belirtilen güzergahlarda bulunan direk ve trafo yerlerini mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Hanlar bölgesindeki alanında yer alan hanların meydana çıkarılması amacıyla yürütülecek "Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması" temalı proje çalışmaları kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesi Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın, ilçenin ihtiyacı olan Atık Su Arıtma Tesisinin yapımı amacıyla Posof Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayacık Projesi (GAP) kapsamında yer alan Kayacık Sulaması 1. Kısım (Kayacık-Doğanpınar) inşaatının tamamlanması amacıyla Gaziantep'in Oğuzeli İlçesindeki Doğanpınar ve Kaşyolu Mahallelerindeki taşınmazlar ile malzeme ocakları ve depo yerleri için ihtiyaç duyulacak diğer taşınmazlar acele kamulaştırılacak.