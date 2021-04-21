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    • 21.04.2021 21:55
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    ’nün (FETÖ) "gaybubet evlerinde" viski ve şişeleri çıktı

    ’da ’nün hücre evlerine yapılan ve 29 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları belli oldu. Operasyonda, Ramazan ayı olmasına rağmen hücre evlerinde viski ve lardan oluşan şişeleri, binlerce dolar ve Euro para ile ziynet eşyasının yanı sıra ’dan ihraç edilen bir astsubayın, hücre evinin çatısında gizlenirken yakalandığı ortaya çıktı.

    İHA
    FETÖ’nün gaybubet evlerinde bakın ne çıktı

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin firari üyelerine yönelik gece saatlerinde çalışma gerçekleştirilmiş, örgüt üyeleri arasında 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 33 ayrı hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 34 kişiden 29'u yakalanmıştı. Gece saatlerinde 29 şüphelinin yakalandığı, 5 şüphelinin firari olarak arandığı operasyonun detayları belli oldu.

    Düzenlenen operasyonların kamudan ihraç edilmiş doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik olduğu kaydedildi. Dört yıl önce bünyesindeyken 'da ihraç edilen astsubay İlhan U. Adlı FETÖ üyesinin, evin çatısında gizlenirken yakalandığı ortaya çıktı.

    İlhan U. Adlı örgüt üyesini, polis çatıdan indirirken, meslekten ihraç edilmiş eski emniyet amiri Kadem C.'nin de yine bu hücre evlerinde yakalandığı aktarıldı. Örgüt evlerinde 29 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 72 cep telefonu ile birlikte 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet, 1 sahte kimlik ve sürücü belgesi , 32 bin 810 dolar, 'F' serisi 2 adet 1 dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 TL para ile 25 çeyrek altın ve muhtelif ziynet eşyası, viski ve tan oluşan 5 şişe ele geçirildi. Yakalanan FETÖ üyelerinin ndeki sorguları sürüyor.

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    Haberler Güncel Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "gaybubet evlerinde" viski ve şarap şişeleri çıktı