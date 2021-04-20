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    • 20.04.2021 17:15
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    Son dakika: 'den ile arasında dostluk grubu kurulması için teklif

    Son dakika haberi... , ile arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin 'ye teklif verdi.

    AK Parti'den Meclis'e Mısır teklifi

    , ile arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

    Teklif, Libya ile de dostluk grubu kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacak.

    AK Parti'den Meclis'e Mısır teklifi

    ile Mısır arasındaki dostluk grubu Mısır'da 2013 yılında yaşanan darbe sonrası Türkiye tarafından kaldırılmıştı.

    BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA
    AK Parti Grup Başkanvekili , "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığı'na veriyoruz." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulması için teklif