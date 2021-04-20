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    • 20.04.2021 13:40
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    MHP'den son dakika açıklaması! "Kayıp lar" istifa getirdi

    Son dakika haberi.. MHP Genel Başkan yardımcısı , " Belediye Başkanı 'in partimizden istifası işleme konulmuş belediye başkanları listesinden düşürülmüştür." açıklamasında bulundu.

    Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi

    MHP Genel Başkan Yardımcısı , İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen ların kaybolduğu iddialarının ardından Belediye Başkanı 'in istifasının işleme konulduğunu belirtip, belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Üzerinde kaybolmasına karşı çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında telef oldu.

    Aradan geçen süre içerisinde hibe 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız savcılığa verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 adet atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamıştır" ifadelerini kullandı.




    İBB: TESLİM EDİLDİ
    İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, atların 50'şerli gruplar halinde gönderiminin yapıldığını kaydederken, şöyle denildi:
    "Sevkiyat 50'şerli gruplar halinde iki seferde tamamlanmıştır. Bir sevkiyatta taşınır işlem fişini Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğer sevkiyatta ise Dörtyol Belediyesi Memuru Ferhat Erkin imzalayarak sevki yapılan hayvanları teslim almışlardır. Bu noktadan sonra 100 atın mülkiyeti ve sorumluluğu Dörtyol Belediyesi'ne geçmiştir."

    ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI
    Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    DURMAZ: İSTİFASI İŞLEME KONULDU
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Durmaz, "İstanbul BŞB'den aldığı atlar nedeniyle, adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn. Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadelerini kullandı..

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