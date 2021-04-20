Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.
Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde zor anlar yaşadı.
Toplantıda hükümete yönelik eleştirilerde bulunmak isteyen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında boğazının gıcık tutmasıyla art arda sesi kısıldı.
KILIÇDAROĞLU: "BENİ BÖYLE DİNLEYECEKSİNİZ"
Salondaki CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı zor durum karşısında alkışlayarak destek verdi. Ramazan ayı nedeniyle Kılıçdaroğlu, kameraların karşısında boğazını temizlemek için su da isteyemedi.