



KILIÇDAROĞLU: "BENİ BÖYLE DİNLEYECEKSİNİZ"

Salondaki CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı zor durum karşısında alkışlayarak destek verdi. Ramazan ayı nedeniyle Kılıçdaroğlu, kameraların karşısında boğazını temizlemek için su da isteyemedi.