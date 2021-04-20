Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2021 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 10:26
    ABONE OL

    ? 23-24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 gün yasak olacak mı?

    ? 23-24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan'da 3 gün yasak olup olmayacağı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 23 Nisan resmi tatilin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle Cumartesi ve Pazar hafta sonu yasaklarıyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da yasak var mı? ?

    takvim.com.tr
    23 Nisan yasak var mı? 23-24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 gün yasak olacak mı?

    23 Nisan yasak var mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da 3 gün yasak olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bu hafta 23 Nisan günündeki resmi tatille birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da yasak var mı?

    23 NİSAN YASAK VAR MI?

    Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti.

    Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

    Bu nedenle 23 Nisan'da ek yasak olacak mı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili kararın bu hafta yapılması beklenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında açıklanması bekleniyor. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

        Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;

        Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır.

        Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel 23 Nisan yasak var mı? 23-24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 gün yasak olacak mı?