23 Nisan yasak var mı? 23-24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 gün yasak olacak mı?

23 Nisan yasak var mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da 3 gün yasak olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bu hafta 23 Nisan günündeki resmi tatille birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da yasak var mı?
23 NİSAN YASAK VAR MI?
Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti.
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Bu nedenle 23 Nisan'da ek yasak olacak mı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili kararın bu hafta yapılması beklenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında açıklanması bekleniyor. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.