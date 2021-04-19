Türkiye'de COVİD-19 tablosu ağırlaştı. Salgının başladığı 13 aydan bu yana vaka ve ağır hasta sayısı en yüksek rakama ulaştı. Bu durum, hastanelere de yansıdı. Özellikle yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, korkutan açıklamalar yaptı:
Karşımızda mutasyona uğramış bir virüs var. Aşılamanın faydası ile yoğun bakımlarda ortalama yaş 60'lara indi. 38 yaşında hastamız var. Onlar da dokuları tahrip olmuş şekilde geliyor yoğun bakıma.
Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin 200'lerdeyiz. Son 6 haftadır her gün artıyor. Yoğun bakım gereksinimi de hızla artıyor. Sağlık çalışanları için çok zor bir dönem.