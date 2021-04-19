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    'de Covid-19 vaka sayısı 63 binlere ulaştı: Yoğun bakımlara da yansıdı

    ’de COVİD-19 vaka sayısı 63 binlere ulaştı. Bu durum, yoğun bakımlara da yansıdı. Korkutan tabloyu Başkanı Prof. Dr. şöyle anlattı: Son 15 gündür kırmızı alarm çanları çalıyor. Yoğun bakımdaki hasta yaşı 35’lere kadar indi. Yataklar dolarsa sistem kilitlenir.

    Acil servis

    Türkiye'de COVİD-19 tablosu ağırlaştı. Salgının başladığı 13 aydan bu yana vaka ve ağır hasta sayısı en yüksek rakama ulaştı. Bu durum, hastanelere de yansıdı. Özellikle yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, korkutan açıklamalar yaptı:

    Karşımızda mutasyona uğramış bir virüs var. Aşılamanın faydası ile yoğun bakımlarda ortalama yaş 60'lara indi. 38 yaşında hastamız var. Onlar da dokuları tahrip olmuş şekilde geliyor yoğun bakıma.

    Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin 200'lerdeyiz. Son 6 haftadır her gün artıyor. Yoğun bakım gereksinimi de hızla artıyor. Sağlık çalışanları için çok zor bir dönem.

        Durum ciddi. Ben yoğun bakımlar adına bunu düşünüyorum. Bundan endişe duyuyorum. Çünkü örneğin 50 yoğun bakım yatağınız vardı, 80 oldu, 100 oldu, 120 oldu doldu. Bu yoğun bakımdan uzak olan hekim grubunu endişelendirir. Bir göz hekiminden yoğun bakımda verim alamazsınız.

        Sayı, belli bir sayının üzerine çıktığında yoğun bakımlar sigorta olma özelliklerini kaybeder. Bu tıbbi kalitenin, düşmesi demektir. Düşünsenize bir yoğun bakımda ayda ortalama vefat 300-400'lere çıkıyor. Bu hastalara 20 gün 30 gün emek vermiş yoğun bakımcının içinden bir parça kopar.

        Son 7-8 haftadır aralıksız artıyor ağır hasta sayısı. İstanbul'da şu anda doluluk oranlarımız en üst seviyede. Bu yatakların tamamen dolu olduğu anlamına gelmiyor, yatak yok demek değil. Biz hastamızı kapıda, sokakta bırakacak bir millet değiliz.

            Birinci dalgada bir seferberlik hali vardı. Vaka sayıları 13 bin 300'lerdeydi. Yoğun bakımlara yansıması da bin 980 hasta oldu. İkinci pikte, vaka sayısı 33 bin 500, yoğun bakımlara yansıması ise 5 bin 970'lerde olmuştu. Fakat şimdi durum farklı. Yukarıya doğru gidiyoruz. Son 15 gündür kırmızı alarm çanlarının çaldığı açık ve net.

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                Haberler Güncel Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 63 binlere ulaştı: Yoğun bakımlara da yansıdı