Durum ciddi. Ben yoğun bakımlar adına bunu düşünüyorum. Bundan endişe duyuyorum. Çünkü örneğin 50 yoğun bakım yatağınız vardı, 80 oldu, 100 oldu, 120 oldu doldu. Bu yoğun bakımdan uzak olan hekim grubunu endişelendirir. Bir göz hekiminden yoğun bakımda verim alamazsınız.