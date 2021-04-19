



BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME

Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.



BELEDİYELERİN PROBLEMLERİ GİDERİLECEK

Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Sabah'ın haberine göre, ayrıca belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.