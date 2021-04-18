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    • 18.04.2021 15:26
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    Uşak'ta feci yangın! 2 ev ile 1 ahır yandı

    Uşak'ta kullanılmayan boş evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki bir ev ile ahıra da sıçradı. Yangında evler ve ahır kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda koyun ve kuzu öldü.

    Uşak'ta feci yangın! 2 ev ile 1 ahır yandı

    Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyündeki atıl durumdaki bir evde, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yanında bulunan bir ev ile ahıra sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evler ve ahır kullanamaz hale geldi, ahırda bulunan çok sayıda koyun ve kuzu öldü.

    Ekipler yangının nedeni araştırırken, Eşme Kaymakamı Celal Güngör de, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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