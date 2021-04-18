'AĞLIYORLARDI'

Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar.