Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2021 16:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2021 16:43
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da tarihi surlarda dehşet anları! 5 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

    Son dakika haberine göre; 'da bulunan tarihi surlara çıkan ve orada mahsur kalan 5 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren , "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da tarihi surlarda dehşet anları!

    Edirnekapı tarihi surlarına saat 14.30 sıralarında 5 çocuk çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden surların üzerinde uzun süre oynayan çocuklar inmekte zorluk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar surların üzerinde bulunan çocukların ağladığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. İtfaiye aracının sepetinden inen çocuklar, orada oturduklarını söyleyip koşarak uzaklaştı.

    'AĞLIYORLARDI'

    Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar.

    Düşseler belediyeyi sorumlu tutacaklar, çevreyi sorumlu tutacaklar. Nereden baksan 25-30 metrelik yükseklikte biri düşse hayatta kalma şansı yok. Ben itfaiyeyi aradım ağlıyorlardı." dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi surlarda dehşet anları! 5 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı