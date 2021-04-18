İstanbul Ataşehir'de zincirleme kaza!

Hafif ticari araca ilk çarpan taksinin sürücüsü Erkan Uluman, "Ben şeridimde gidiyordum. Ne olduysa bu aracın bana vurması ile oldu. Daha sonra da diğer taksi bana vurdu" dedi.

Diğer taksinin sürücüsü Bülent Altınkaya ise, "Doblo araç en soldan sağa girmeye çalışınca taksiyle çarpıştı. Ben de onlara çarptım" şeklinde konuştu.