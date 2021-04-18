GİTMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan ve 2017'de temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hiçbir organizasyonuna katılmadığı ve incelemediği için toplumun her kesiminden eleştiri alıyordu. Gökhan, Çanakkale'ye hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük katma değer sağlayacak köprü için "Karşı değilim" dese de, geçen 4 yıllık süre içinde belediye başkanı olduğu şehirde yapılan köprüyü ziyaret etmemesi CHP üyelerinin de tepkisini çekmişti.