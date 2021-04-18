Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı da heyecanlandırdı.
Bugüne kadar hiç görmediği, ama eleştirdiği köprüyü AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davetiyle gidip inceleme fırsatı bulan Başkan Gökhan, hayranlığını gizleyemedi. Köprünün 333 metre yüksekliğindeki ayağında fotoğraf çektiren Gökhan, hayran kaldığı köprü için "Üstün gayretlerinizden dolayı tebrik ederim" mesajını paylaştı.
GİTMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan ve 2017'de temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hiçbir organizasyonuna katılmadığı ve incelemediği için toplumun her kesiminden eleştiri alıyordu. Gökhan, Çanakkale'ye hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük katma değer sağlayacak köprü için "Karşı değilim" dese de, geçen 4 yıllık süre içinde belediye başkanı olduğu şehirde yapılan köprüyü ziyaret etmemesi CHP üyelerinin de tepkisini çekmişti.