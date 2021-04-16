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    • 16.04.2021 17:42
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    Son dakika: 16 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi...  16 Nisan 2021 tarihine ait  vaka ve vefat tablosunu paylaştı. İşte salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.

    Detaylar geliyor...

    15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı