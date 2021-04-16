Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.
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15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.
Detaylar geliyor...
15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU