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    Mustafa Koç'un eşi ile kızı Esra Koç, 'de Covid-19'a yakalandı (Koronavirüs haberleri)

    'da 2016 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç'un eşi ile kızı 'de karantinaya alındı. ile kızı Esra Koç, geçen ay tatil için ABD'ye gitti. Esra Koç, ABD'de Covid-19'a yakalandı. Karantinaya alındı.

    Koçaman kabus

    İstanbul'da 2016 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç'un eşi ile kızı 'de karantinaya alındı. ile kızı Esra Koç, geçen ay tatil için ABD'ye gitti. 'de işlerini halleden anne-kız, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

    İkili daha sonra 'a geçti. Ancak burada kabusa yakalandı. Kendilerini kötü hisseden anne-kızın yapılan Corona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine New York'taki evlerinde kendilerini karantinaya aldılar. Anne-kızın hastalığının hafif seyrettiği, birkaç güne kadar toparlayabilecekleri öğrenildi.

    Bu arada 'nun Onursal Başkanı Rahmi Koç da, geçen yıl Covid 19'a yakalanmış, bir süre hastanede yatmış ve hastalığı atlatmıştı.

    COVİDSON!


    Sakarya     Güzlek Mahallesi'nde yaşayan (46), rahatsızlanınca virüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart'ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptı. 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

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    Haberler Güncel Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile kızı Esra Koç, ABD'de Covid-19'a yakalandı (Koronavirüs haberleri)