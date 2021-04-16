İstanbul'da 2016 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç'un eşi ile kızı ABD'de karantinaya alındı. Caroline Koç ile kızı Esra Koç, geçen ay tatil için ABD'ye gitti. Miami'de işlerini halleden anne-kız, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

İkili daha sonra New York'a geçti. Ancak burada kabusa yakalandı. Kendilerini kötü hisseden anne-kızın yapılan Corona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine New York'taki evlerinde kendilerini karantinaya aldılar. Anne-kızın hastalığının hafif seyrettiği, birkaç güne kadar toparlayabilecekleri öğrenildi.

Bu arada Koç Topluluğu'nun Onursal Başkanı Rahmi Koç da, geçen yıl Covid 19'a yakalanmış, bir süre hastanede yatmış ve hastalığı atlatmıştı.

COVİDSON!



Sakarya Akyazı Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca virüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart'ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptı. 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.