Camiler açık mı kapalı mı? 2021 Nisan ayı Cuma namazında camiler açık mı?

TERAVİH NAMAZI EVDE Mİ KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda 2021 yılı ramazan ayı için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Salgın tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'mız başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla çocuğunuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım.

Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı mekanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabi acı ve üzücü böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık çok önemli. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.