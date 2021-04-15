Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'ya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan'ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi.
Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara'da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için AB ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.
Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye'den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli" dedi.
MAYIS BAŞINDA BİR HEYET MISIR'A GİDECEK
Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." ifadelerini kullandı.