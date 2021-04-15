ABD İLE İLİŞKİLER

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon ve yüz yüze görüşmeler üzerine, "S-400, FETÖ, ABD'nin terör örgütlerine verdiği destekleri konuştuk. Yol haritası üzerinden ilerlenmesi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin görüşlerini belirten bir belgeyi ABD'ye verdik" diyen Çavuşoğlu, "ABD bu belge üzerine çalışıyor. İkili ilişkilerde bu diyalogların devam etmesi için Afganistan, Suriye ve bölgesel konularda ne düşünüyoruz ve neler yapabiliriz konularını konuştuk" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "İki ülkenin birlikte çalışma planı umut verici bir gelişme. Diğer sorunları çözmemiz için yol haritası üzerinde, bir bütün halinde neler yapabileceğimizi müzakere etmemiz ve sonra da uygulamamız gerekiyor" şeklinde konuşurken, "ABD terör örgütlerine destek vermeye devam ederse ilişkilerimiz olumsuz yönde etkilenir" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETME İHTİMALİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Geçmişte de ABD başkanları bu iddia üzerine bulunmuştu. ABD gibi bir ülke diğer ülkelere birçok hatırlatmalarda bulunuyor. ABD uluslararası hukuku göz önüne alırsa böyle bir karar vermez" derken, "24 Nisan'da ABD'nin böyle bir söylemde bulunmayacağını düşünüyoruz. En kötü ihtimalle kabul etti diyelim. Bir siyasetçi böyle bir şey dedi diye böyle bir durum kabul edilmez. BM 1948 yılında açıkça kararını verdi" şeklinde konuştu.



ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ

Bakan Çavuşoğlu, ABD güçlerinin Afgan,stan'dan çekilme süreci ile ilgili, "Afganistan'da kalıcı barışı ve istikrarı destekliyoruz" dedi.