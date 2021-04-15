MEB son dakika açıklaması... Sınavlar nasıl olacak sorusunun yanıtı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte son açıklamada yer alan bilgiler...

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

İşte açıklamada yer alan bilgiler;