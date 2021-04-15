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    • 16.04.2021 02:06
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    lı teröristbaşından PKK'ya karşı operasyona hazırlanan 'ye tehdit: Erdoğan Sincar'a girerse, savaşırız

    Başika'daki askeri üssüne gerçekleştirilen hain saldırının arkasında 'a bağlı güçler mi var? Terör ve Güvenlik Uzmanı ullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın lideri Khazali'nin kısa zaman önce yayınladığı bildirideki "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek, bu durum ABD'den daha tehlikeli! Olası Sincar operasyonu gerçekleşirse savaşacağız, Türklere söylüyoruz, üsleri bize yakın ve elimizde bol miktarda roket var" sözlerini hatırlatarak Başika'ya yapılan hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

    Erdoğan Sincar'a girerse, savaşırız

    A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı ullah Ağar, 'ta Türk askeri üssüne düzenlenen ve 1 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Başika'daki askeri üssüne gerçekleştirilen hain saldırının perde arkasında kim var?

    'nin bölgede etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ve bunun içinde sistematik bir şekilde saldırıları planladığını söyleyen Ağar, "Bizim bu coğrafyada etki üretmimizi engellemeye yönelik saldırı biçimi bu saldırı. Buradan bize mesaj veriyorlar, Irak'taki Suriye'deki ekonomik, askeri varlığımıza karşı bize karşı, yıpratma savaşları arayışları içerisindeler. Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.

    İRAN'IN TERÖRİSTBAŞI: TÜRKİYE GELİRSE SİLAHA SARILACAĞIZ

    destekli örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri li Türkiye'ye tehditler savurdu. 'nin terör unsurlarını temizlemek için bölgeye operasyon yapması durumunda "silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmayacak. Yıpratma harbinde ustayız" ifadelerini kullandı.

    Khazali, "Türklere söylüyorum, dünyadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahibiz. Üsleri bize yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var." dedi.

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