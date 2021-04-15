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    • 15.04.2021 23:14
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'de!

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından 'ye gitti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Dendias, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki!

    Dışışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dendias'a anında yanıt verdi.

    GÖRÜŞMENİN ARDINDAN JET HIZIYLA KKTC'YE
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından 'ye gitti.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de

    Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" dedi.



    Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı ve KKTC meclisinde gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya gelmesi ve bir değerlendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

    CENEVRE'DE 5+1 GAYRİ RESMİ TOPLANTIYA KATILACAK
    Çavuşoğlu, 'nin kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantıya da katılacak.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de!