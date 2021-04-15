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    • 15.04.2021 14:34
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Lise eğitimini uzaktan okuyanlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği sınavlarına katılıyor. 1. ve 2. dönem sınavları sonrasında AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi merak edilmeye başlandı. Diğer yandan , ? Sorusuna da yanıt aranıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021?

    AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Lise eğitimini açıktan okuyan binlerce kişi AÖL sınavlarına dair bilgileri merak ederek araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı sınavların nasıl gerçekleşeceği de merak konusu. Peki kayıt yenileme işlemleri başladı mı? İşte detaylar…

    AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Açık lise 3. dönem sınavları için net tarih henüz belirtilmedi ancak Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Sınavın online olup olmayacağı da henüz belli değil. Konuyla ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri de henüz başlamadı.

    AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

    •Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

    •Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

        Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

        •Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

        •Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

        •Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

        •Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

        3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        •Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
        •Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
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        Haberler Güncel AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?