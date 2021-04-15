AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Lise eğitimini açıktan okuyan binlerce kişi AÖL sınavlarına dair bilgileri merak ederek araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı sınavların nasıl gerçekleşeceği de merak konusu. Peki kayıt yenileme işlemleri başladı mı? İşte detaylar…
AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık lise 3. dönem sınavları için net tarih henüz belirtilmedi ancak Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Sınavın online olup olmayacağı da henüz belli değil. Konuyla ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri de henüz başlamadı.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz
•Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
•Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)