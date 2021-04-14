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    • 14.04.2021 08:53
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    , doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira nasıl alınır? vasıtasıyla veriliyor! Son tarih...

    Üniversite öğrencileri devlet tarafından sağlanan desteklerden faydalanmaya devam ediyor. Yeni açıklanan destekle 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. Peki başvuru nasıl yapılır? 'dan yapılan açıklamada, "Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

    takvim.com.tr
    Üniversitelilere 2 bin 500, doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira nasıl alınır?

    Milyonlarca üniversite öğrencisi devlet tarafından destek alma şansı yakalıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hesaplara en az 2.500 TL ödeme yatırılacağını duyurdu. 2.500 - 7.500 TL arasındaki ödemelerden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru dönemi başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek başvurular hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; "Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz." dedi. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

    İŞKUR vasıtasıyla akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek verilecek. Bölüm sıralaması olmayan akademik çalışma destekleri için başvurular sona eriyor.

    İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

        Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır." denilirken, Başvuru sürecine ilişkin, "Akademik Çalışma Programı kapsamında İŞKUR'un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek İçin 15 Mart 2021 - 14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirsiniz." denildi.

        Akademik çalışma programı başvuru rehberi ve diğer detaylar için https://akademi.iskur.gov.tr/announcement.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

        LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

        3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak,

        Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak,

        Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak,

        Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak,

        Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

        Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

        Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.
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        Haberler Güncel Üniversitelilere 2 bin 500, doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira nasıl alınır? İŞKUR vasıtasıyla veriliyor! Son tarih...