Milyonlarca üniversite öğrencisi devlet tarafından destek alma şansı yakalıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hesaplara en az 2.500 TL ödeme yatırılacağını duyurdu. 2.500 - 7.500 TL arasındaki ödemelerden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru dönemi başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek başvurular hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; "Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz." dedi. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.