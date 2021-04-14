Milyonlarca üniversite öğrencisi devlet tarafından destek alma şansı yakalıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hesaplara en az 2.500 TL ödeme yatırılacağını duyurdu. 2.500 - 7.500 TL arasındaki ödemelerden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru dönemi başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek başvurular hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; "Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz." dedi. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.
İŞKUR vasıtasıyla akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek verilecek. Bölüm sıralaması olmayan akademik çalışma destekleri için başvurular sona eriyor.
İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.