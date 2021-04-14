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    • 14.04.2021 13:06
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    Ticaret Bakanı : 'daki yangında iş yeri zarar gören esnafa 50 bin lira hibe verilecek

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , "Yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri ötelenecek" açıklamasında bulundu.

    Bakan Pekcan açıkladı: 50 bin lira hibe verilecek

    Ticaret Bakanı , 'daki yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara (TESKOMB) aracılığıyla 50 bin lira hibe katkısında bulunulacağını bildirdi.

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılcahamam'da meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara sağlanacak desteğe ilişkin bilgi verdi.

    Söz konusu esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini belirten Pekcan, "Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkarımıza TESKOMB aracılığıyla 50 bin lira tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kızılcahamam'daki yangında iş yeri zarar gören esnafa 50 bin lira hibe verilecek