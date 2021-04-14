



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dahil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları yüz yüze eğitime devam edecek. Bu sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, yüz yüze devam edilecek.