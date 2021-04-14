Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgınının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkedeki değişen seyrinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullardaki yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamalarında güncel kararlar alınmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.
Bu nedenle Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili yeni kararlar alındığı hatırlatıldı.
Genelgeye göre, yarın itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dahil olmak üzere tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Tüm resmi ana sınıflarında da eğitime uzaktan devam edilecek.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dahil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları yüz yüze eğitime devam edecek. Bu sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, yüz yüze devam edilecek.