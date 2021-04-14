İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.BİRİ TURUNCU KATEGORİDE!
Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık
Şehitlerimiz emin olsunlar...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 14, 2021
Bir bir hesap soruluyor, sorulacak!
Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz.
Kahramanlarımızın eline sağlık