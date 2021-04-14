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    • 14.04.2021 20:10
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    Son dakika: duyurdu! Biri turuncu kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz yıl 'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Jandarmamızı şehit eden biri Turuncu kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Biri turuncu kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı , 'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    BİRİ TURUNCU KATEGORİDE!
    Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız 'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz" ifadelerini kullandı.

    İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

    Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık




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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Biri turuncu kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi