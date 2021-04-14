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    • 14.04.2021 22:28
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    Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 150 bin doz koronavirüs aşısı 'ya ulaştı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla 'dan yola çıkarılan 150 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19( aşısının 'ya ulaştırıldığını bildirdi.

    150 bin doz koronavirüs aşısı Libya'ya ulaştı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla 'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı 'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.



    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ...
    Başkan Erdoğan, Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'ya her türlü desteği vereceğini belirterek, "Bu vesileyle korona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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