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    • 14.04.2021 15:53
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması: Ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelmişti. Burada bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız." dedi.

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.


    Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." dedi.

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    Başkan Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması: Ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız