Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.



Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." dedi.



FLAŞ KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız." şeklinde konuştu.