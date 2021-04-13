Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk, hayatını kaybetti.
"MEKANI CENNET OLSUN"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.
Altun mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Nermin Hanım'a Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.