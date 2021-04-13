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    • 14.04.2021 02:37
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun acı günü: Ablası hayatını kaybetti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun ablası 'ün vefat ettiğini duyurdu.

    Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk, hayatını kaybetti.



    "MEKANI CENNET OLSUN"
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



    ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

    Altun mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Nermin Hanım'a Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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