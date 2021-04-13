



ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.



Altun mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Nermin Hanım'a Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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