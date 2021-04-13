Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Peki, şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İller arası özel araçla seyahat yasak mı? İşte cevaplar...
İLLER ARASI ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." dedi.
İşte alınan diğer kararlar;
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.
Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor.
Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:
Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.