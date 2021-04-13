MHRS öğretmen aşı randevusu almak isteyenler randevuyu nasıl alabileceğini merak ediyor. Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Hangi öğretmenler aşı olabiliyor? Aşı olmak isteyen öğretmenler randevuyu alma yollarını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 125 bin öğretmenin aşılanacağını duyurmuştu. İşte öğretmen aşı randevusu hakkında merak edilen bilgiler...
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.