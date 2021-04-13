Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2021 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2021 11:53
    ABONE OL

    nasıl alınır? ! Hangi öğretmenler aşı olabiliyor?

    nasıl alınır? almak isteyenler hangi öğretmenlerin aşı olabileceğini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı yayında 81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?" sorusuna yanıt verirken, 125 bin öğretmenin de birkaç gün içinde aşılanacağını duyurmuştu. Peki ?

    takvim.com.tr
    Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? MHRS öğretmen aşı randevusu!

    MHRS öğretmen aşı randevusu almak isteyenler randevuyu nasıl alabileceğini merak ediyor. Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Hangi öğretmenler aşı olabiliyor? Aşı olmak isteyen öğretmenler randevuyu alma yollarını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 125 bin öğretmenin aşılanacağını duyurmuştu. İşte öğretmen aşı randevusu hakkında merak edilen bilgiler...

    ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

    Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

    ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? MHRS öğretmen aşı randevusu! Hangi öğretmenler aşı olabiliyor?