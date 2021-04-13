Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2021 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2021 11:12
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip ne zaman saat kaçta? 13 Nisan Erdoğan açıklaması merakla bekleniyor!

    Başkan Recep Tayyip ne zaman saat kaçta? 13 Nisan ? Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabine toplantısının ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Ramazan ayında alınacak önlemlerle ilgili yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta? 13 Nisan Erdoğan açıklaması merakla bekleniyor!

    13 Nisan Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası gözler kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması ve Ramazan ayında alınacak önlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor.

    ERDOĞAN AÇIKLAMA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Kabine Toplantısı bu hafta Salı günü toplanacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Açıklamanın akşam saatlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.

    TAM KAPANMA OLACAK MI?

    Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanı'nın programına göre saat 15:00'te başlayacak. Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.

    Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

        Kısıtlama seçenekleri şöyle:

        - Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

        - Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

        - Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

        - Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

        - Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

        - 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

        ALTERNATİFLİ KAPANMA NEDİR?

        Ramazan ayı ile birlikte tam kapanma olacağı iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda alternatifli kapanma önerilerini sunacaklarını ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta? 13 Nisan Erdoğan açıklaması merakla bekleniyor!