Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta? 13 Nisan Erdoğan açıklaması merakla bekleniyor!

Kısıtlama seçenekleri şöyle:

- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

- Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.