Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta? 13 Nisan Erdoğan açıklaması merakla bekleniyor!

13 Nisan Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası gözler kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması ve Ramazan ayında alınacak önlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Erdoğan açıklama ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor.
ERDOĞAN AÇIKLAMA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı bu hafta Salı günü toplanacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Açıklamanın akşam saatlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanı'nın programına göre saat 15:00'te başlayacak. Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.
Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.