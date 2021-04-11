Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti! Uzay aracımızı 2023'te Ay ile buluşturacağız

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız araçta kullanılması planlanan milli ve özgün hibrit roket motoru, ilk ateşlemesini yaptı. Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş.'de gerçekleştirilen testte hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te Ay misyonu hedefinin ilk ayağını başaracaklarına inandığını belirterek "Yani uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLAN ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat'ta Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan etti. Programın en dikkat çekici hedeflerinden biri, Ay misyonuydu. Türkiye, Ay misyonu ile kendi milli ve özgün teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor. 2 ayaklı hedefe göre 2023'te insansız bir araç ile Ay'a sert iniş, 2028'de de yumuşak iniş gerçekleştirilecek.
DELTA V'YE ZİYARET
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla milli ve özgün hibrit roket motorları geliştiren Delta V'nin Şile'deki Roket Motoru Ateşleme Tesisi'ni ziyaret etti.
GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V'deki ziyaret bir toplantıyla başladı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Delta V Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten, TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katıldı.