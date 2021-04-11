



Türkiye genelinde yapılan ihbarların yüzde 1,4'ünün uyuşturucu suçlarıyla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin performans ve başarısının yüksekliğine dikkat çekildi. Yapılan mücadeledeki başarının en somut yansımasının, doğrudan madde bağlantılı ölümlerdeki düşüşte görüldüğüne işaret edildi.



"GERÇEK DIŞI BİLGİLENDİRMELER ÜLKEMİZİN UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE KARA ÇALMAYA YÖNELİK"

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde, özellikle 15 Temmuz'dan sonra yapılan operasyonlar ve ele geçirilen rekor madde miktarlarının, ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan gerçek dışı bilgilendirmeler en hafif tabiriyle ülkemizin uyuşturucu mücadelesine kara çalmaya yöneliktir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, Türkiye'de yıllara göre doğrudan madde bağlantılı ölümler ile ele geçirilen eroin miktarı ve uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayılarına ilişkin tabloya da yer verildi:







* Adli Tıp Kurumu rakamlarına göre, 2020 yılı için şu ana kadar yapılan tespit.

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