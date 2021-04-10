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    • 10.04.2021 17:48
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    Son dakika: açıkladı! hudut hattında 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı

    , 'in ilçesindeki hudut hattında yasa dışı yollarla ’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Sınır hattında 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı!

    (MSB) 'in ilçesi sınırında yasa dışı yollarla 'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattında 3 kişinin, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi.

    Yakalanan 3 kişiden birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.


    İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin o açıklaması;

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Kızıltepe hudut hattında 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı