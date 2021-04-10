Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınırında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattında 3 kişinin, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi.

Yakalanan 3 kişiden birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.

Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JWyuGpflRq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2021

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