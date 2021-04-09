Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

BAKANLIK EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ PAYLAŞTI

Vaka sayıları artış gösterirken Sağlık Bakanlığı koronavirüsün en sık görülen belirtilerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler

- Ate

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Kas ve eklem ağrısı

- Tat ve koku kaybı

- İshal

- Solunum sıkıntısı

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