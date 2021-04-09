Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti
Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
BAKANLIK EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ PAYLAŞTI
Vaka sayıları artış gösterirken Sağlık Bakanlığı koronavirüsün en sık görülen belirtilerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler
- Ate
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı