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    • 09.04.2021 20:40
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    Son dakika: koronavirüsün en sık görülen belirtilerini paylaştı

    Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artış gösterirken koronavirüsün en sık görülen belirtilerini paylaştı. İşte o belirtiler...

    takvim.com.tr
    İşte koronaivürüsün en sık belirtileri

    Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

    Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

    BAKANLIK EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ PAYLAŞTI
    Vaka sayıları artış gösterirken koronavirüsün en sık görülen belirtilerini paylaştı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler

    - Ate

    - Öksürük

    - Baş ağrısı

    - Boğaz ağrısı

    - Kas ve eklem ağrısı

    - Tat ve koku kaybı

    - İshal

    - Solunum sıkıntısı

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüsün en sık görülen belirtilerini paylaştı