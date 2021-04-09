Bunun da nedeni, hem gençlerin daha çok hareketli olması hem de aşısız olmalarından dolayı. Aşının her ne şartta olursa olsun ekstra koruyucu olduğunu ve kişilerin hastalığı asemptomatik veya çok hafif atlattığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.