Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, vaka sayılarındaki tırmanışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aşılanmanın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Savaşçı, genç vaka oranının arttığına değindi. Savaşçı, "Biz şu an 3'üncü pikin zirvesindeyiz, diyebiliriz. Bazı ek önlemler alındı. Ramazan ayı geldiği için insanların hareketi biraz azalacaktır. Bazı ek kısıtlamalar ile birlikte vakalar ayın 15'inden sonra düşecektir.
Aşılama arttıkça vakaların azalışı daha da devam edecektir. 'Çok endişeli miyiz' değiliz açıkçası; çünkü 2'nci pikte bundan daha az vaka olmasına rağmen hastanelerimizin yükü çok fazlaydı, kayıplarımız da çok fazlaydı; çünkü ağır vakamız çok fazlaydı. Bugünlerde dikkat ettiğimiz husus, özellikle yaşlı popülasyonda daha hafif seyrediyor, gençler daha çok başvuruyor.