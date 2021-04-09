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    • 09.04.2021 09:17
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    'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Sabah saatlerinde 'da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
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    'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gerçekleştiren operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de desteği ile şafak vakti 93 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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